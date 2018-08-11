Sokağa hızlı girmesine tepki gösteren 3 kişiyi pompalıyla yaraladı; serbest kaldı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da dün aracıyla sokağa hızlı girmesine tepki gösteren 3 kişiyi, pompalı tüfekle yaralayan sürücü Cem P. (32), gözaltına alındı. Şüpheli Cem P., polisteki ifadesinden sonra serbest bırakılırken, yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay, dün saat 21.50 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1147\'nci Sokak\'ta meydana geldi. Gökhan Nantu, kardeşi Gökhan Nantu ve yengesi Gül Nantu ile evin önünde oturduğu sırada, iddiaya göre, hafif ticari araç, sokağa hızlı girdi. Gökhan Nantu da, sürücüye tepki gösterdi. Yaklaşık 50 metre ileride duran sürücü aracından inip, etrafa av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Gökhan Nantu, kardeşi ve yengesi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan Nantu\'nun yakınları sürücüyü yakalamak istedi ancak Cem P., olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralılar, taburcu edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Olaydan sonra kaçan Cem P., saklandığı evde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cem P., polise verdiği ilk ifadede, sokakta oturanların kendisine küfrettiğini, bu nedenle ateş ettiğini ileri sürdü. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



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