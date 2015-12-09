Sur'da bir polis kanasla başından vuruldu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde operasyonlar devam ederken, yakılan tarihi Kurşunlu Cami civarındaki patlayıcıları imha eden polislere keskin nişancı tüfeği Kanas ile ateş açıldı. Olayda bomba imha uzmanı polis memuru 32 yaşındaki Haydar Çetin hayatını kaybetti, 1 polis memuru da yaralandı.

Sokağa çıkma yasağının 8'inci günüde Sur ilçesinden çatışma ve ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Alınan bilgiye göre polis ekipleri, bu sabah Fatihpaşa Mahallesi'nde bulunan Kurşunlu Camii civarında tuzaklanan patlayıcıları imha etmek için çalışma başlattı. Cami bahçesindeki tuzaklanan patlayıcıları imha eden polislere keskin nişancı tüfeği Kanas ile ateş açıldı. Açılan ateşte bomba uzmanı polis memuru Haydar Çetin, başından ağır yaralandı.

Patlayıcı uzaktan kumanda ile patlatıldı

Bu sırada bölgede bulunan patlayıcı uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Patlama sırasında da 1 polis memuru daha yaralandı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle birlikte çatışma çıkarken, bölgeden ambulansla alınan yaralı polisler, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan polis Haydar Çetin, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Diğer yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Valilik'ten açıklama

Olayla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "09.12.2015 günü saat 11.00 sıralarında Sur İlçesi Kurşunlu Cami civarında bomba olabileceğine yönelik bilgi alınması üzerine Bomba Uzmanları olay yerine intikal etmiş, çalışma yapıldığı esnada BTÖ mensupları tarafından uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla güvenlik güçlerine yönelik saldırı yapılmıştır. Yapılan saldırıda Bomba İmha Şube Müdürlüğünde görevli Bomba Uzmanı Polis Memuru Haydar Çetin şehit olmuş, Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli bir Polis Memuru da yaralanmıştır."