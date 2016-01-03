Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Silopi’de iki mahalle boşaltıldı

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Silopi’de iki mahalle boşaltıldıSokağa çıkma yasağının 21 gündür devam ettiği Şırnak'ın Silopi ilçesinde operasyonların sürdüğü Başak ve Barbaros mahallesinin boşaltıldığı, mahalle sakinlerinin kimlik kontrolü için ilçe Emniyete Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

Mahalle sakinleri bugün güvenlik güçlerinin mahalleden ayrılmaları için anonslar yaptığını söyledi. Bunun üzerine birçok kişinin mahalleden ayrıldığı ve kimlik kontrolü için Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

BBC Türkçe’de Hatice Kamer’in haberine göre, Soyadını vermek istemeyen, Barbaros Mahallesi’nden Fatma isimli kadın, aralarında yaşlı ve çocukların da olduğu birçok kişinin emniyet müdürlüğü önünde beklediğini söyledi.

Fatma, "Hava buz gibi, şu an burada yüzlerce yaşlı, çocuk, genç, kadın, insan var. Kimileri hasta. Etrafımızda bir o kadar polis var ve bir yere gitmemize izin vermiyorlar" dedi.

"Dün geceden itibaren çok yoğun top atışları yapılıyor. Anons yaptılar” diyen Fatma, sözlerini şöyle sürdürdü: “ 'Evlerden çıkın yoksa siz de ölürsünüz' dediler. Biz de mecburen çıktık. Çoluğumuz, çocuğumuz çok korktu, perişan olduk. Bizi nereye götüreceklerini bilmiyorum."

İde adlı bir mahalle sakini ise kendilerine, kimlik kontrolünden sonra spor salonuna götürüleceklerinin söylendiğini belirtti. İde, "Tek tek kimlik sorgusu yapılıyor. Burada bir sürü insan var ve sorgulama sırasında hepimiz dışardayız. Hava buz gibi soğuk. Bir sürü yaşlı, çocuk var. Sorgudan sonra spor salonuna götürüleceğimizi söylüyorlar. Biz de sıramızı bekliyoruz" diye konuştu.

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez de, operasyonlar kapsamında söz konusu iki mahallede yoğun top atışlarının yapıldığını söyledi. İrmez, "Bu sabah evler boşaltın diye anons yapılmış. Ama insanların evden çıktığı sırada bile ateşin kesilmediği ve bu sırada Barbaros sakinlerinden bir kadının hayatını kaybettiği bilgisi geldi" dedi.

İlçedeki son durum ve yeni sivil ölümü iddiasını sormak üzere Şırnak Valiliği, Silopi Kaymakamlığı ve Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü aradık ancak yetkililere ulaşılamadı.