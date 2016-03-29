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Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin'de bir asker intihar etti!

İntihar eden askerin Batman'daki birliğinden geçici görevle Nusaybin'e gittiği öğrenildi

29 Mart 2016 20:33

Mardin'de görev yapan Uzman Çavuş 26 yaşındaki Hakan Ş., geçici görevle gittiği Nusaybin İlçesi'nde tüfeğiyle intihar etti. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu sabah Uzman Çavuş Hakan Ş.'ın Zafer Mahallesi, İsmail Ata Caddesi'ndeki baba evine gelerek ölüm haberini verdi.

Ödemiş İtfaiyesi'nde görevli baba Recep Ş. ve anne Semra Ş., oğullarının yemekhaneler bölgesinde tüfeğiyle intihar ettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Ş. Çifti, evin önünde hazır bekletilen 112 ambulansıyla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ailesinin üç çocuğundan en büyüğü olan Uzman Çavuş Ş.'ın bir yıllık evli olduğu ve Batman'daki birliğinden iki ay önce geçici görevle Nusaybin'e gittiği belirtildi.

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