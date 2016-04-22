Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin’de 7 güvenlik görevlisi yaralandı

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5'i asker, 2'si polis 7 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı.

DHA'nın haberine göre, operasyonların yoğunlaştırıldığı bölgelerden sık sık silah ve patlama sesleriyle dumanlar yükseliyor. Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde, kazılan hendeklerin kapatılması, patlayıcı tuzaklı barikatların kaldırılması, PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte güvenlik güçlerinin operasyonları sürüyor. Operasyonlar kapsamında bu sabah saatlerinde PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5'i asker, 2'si polis toplam 7 güvenlik görevlisi yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı güvenlik görevlilerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Operasyonların yoğunlaştırıldığı Fırat, Abdulkadir Paşa, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde bugün güvenlik güçleri patlayıcı tuzaklı barikatları imha etmeyi sürdürdü. Mahallelerden sık sık silah ve patlama sesleriyle birlikte dumanların yükseldiği görüldü.