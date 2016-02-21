Sokağa çıkma yasağının sürdüğü İdil'de ve Sur'da 3 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığı, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak'ın İdil ve Diyarbakır'ın Sur ilçelerindeki operasyonlarda bugün ağır yaralı 3 askerin daha şehit olduğunu bildirdi.



TSK’nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: “21 Şubat 2016 Pazar günü Şırnak ili İdil ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır şekilde yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11.46’da şehit olmuştur.



Ayrıca 21 Şubat 2016 Pazar günü Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu ikisi ağır olmak üzere üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, durumu ağır olan iki silah arkadaşımız kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 12.55’te şehit olmuşlardır. Yaralı silah arkadaşımızın tedavisine devam edilmektedir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz.”