Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı Sur'da son durum ne?

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde sokağa çıkma yasağı ilan edilen 6 mahallede yasak sona erdi. Yasağın kaldırılmasının ardından polis eşliğinde mahallelere giren siyasi parti ve STK temsilcileri ile belediye başkanları vatandaşlarla görüştü.

CHP Diyarbakır 1’inci sıra milletvekili adayı Naci Sapan, ilçede 4 gün boyunca savaş halinin yaşandığını belirterek, "Halk tedirgin, polis tedirgin, esnaf tedirgin. İlçe adeta terk edilmiş gibi" dedi.

Mehmet Türk’ün DHA’da yer alan habere göre, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Eşbaşkan Fırat Anlı, Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın, CHP Diyarbakır 1’inci sıra Milletvekili adayı Naci Sapan, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, DBP İl Başkanı Ali Şimşek, HDP İl Eşbaşkanı Gülşen Özer ile bazı STK temsilcilerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik bir grup, 4 günden beri sokağa çıkma yasağının uygulandığı Sur İlçesi’ni polis eşliğinde gezdi.

Burada vatandaşlarla görüşerek çeşitli incelemelerde bulunan heyet içerisinde yer alan CHP Milletvekili adayı Naci Sapan, Sur bölgesinde yaşamın tamamen durduğunu, durumun hiç de iç açıcı olmadığını, bölgede durumun bir an önce normale dönmesi gerektiğini söyledi. İlçe merkezinin hala sıkıntılı olduğunu gözlemlediğini belirten Sapan, "Halk tedirgin. 4 gün ne olup bittiğini bilmiyor. Gezimizi polis eşliğinde gerçekleştirdik. İlçenin tamamını gezme imkanımız olmadı. Gazi Caddesi, Balıkçılarbaşı ve Mardin Kapı güzergahında gerçekleştirdiğimiz gezi sırasında, çok fazla bir şey görmedik. Ancak, vatandaşların ifadelerinden 4 gün boyunca tam bir savaş halinin yaşandığını tespit ettik" dedi.

CHP’li Sapan, "Halk tedirgin, polis tedirgin, esnaf tedirgin, Sur ilçesi adeta terk edilmiş bir görüntü arz ediyor. Yurttaş 4 gün boyunca neler olduğunu görmemiş. Çünkü kimse kafasını penceresinden dışarıya çıkaramamış. Durum normale döndükten sonra neler olduğunu daha net bir şekilde görüp, durum tespiti yapacağız. İlçenin girişlerinde hala bariyerler var. Esnaf, yurttaş bariyerlerin bir an önce kaldırılarak durumun normale dönmesini istiyor. Bizden tek talepleri bu oldu. Dükkanlarını açıp, evlerine rahat gidip gelmek istiyorlar. Bu konuda gereken girişimler STK temsilcileri tarafından yapıldı. Kısa sürede durumun normale dönmesi sağlanacak. Durum en kısa sürede normale dönmelidir. Vali Hüseyin Aksoy’a çağrımdır; durum bir an önce normale dönmeli, bariyerler kaldırılmalı, yurttaşlar normal yaşamlarına devam etmelidir. Bölgede ekonomik anlamda ciddi bir çöküş var. Esnaf son derece sıkıntı içinde. O nedenle bu durumun daha fazla devam etmesine izin verilmemelidir" diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağı sona erdi

Sokağa çıkma yasağı bugün saat 15.30’den itibaren kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği, merkez Sur İlçesi’nin Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş, Cemal Yılmaz mahallelerinde ve Gazi Caddesi ile Yenişehir İlçesi’nin Feritköşk ve Dicle mahallerinde 10 Ekim Cumartesi günü saat 05.00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti. Önceki gün Yenişehir İlçesi’ndeki mahallelerin ardından dün Sur İlçesi’nin 3 mahallesinde yasak kaldırıldı, 3 mahallede de yasak devam etti. Diyarbakır Valiliği tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada Sur İlçesi’nde sokağa çıkma yasağı süren 3 mahallede yasağın kaldırıldığı belirtilirken şöyle denildi:

"İlimiz Sur İlçesi’nde meydana gelen olaylar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5 bin 442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince, ilimiz merkez Sur İlçesi’nde Sur içinde kalan bölgede (Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş, Cemal Yılmaz mahallelerinde ve Gazi Caddesinde) ve Yenişehir İlçesi’nde (Feritköşk ve Dicle mahallerinde) 10 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 05.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda Yenişehir ilçemizde (Feritköşk ve Dicle mahallerinde) 10 Ekim 2015 günü saat17.00 itibariyle, Sur ilçesi Sur içinde kalan Dabanoğlu, Cemal Yılmaz ve Cevat Paşa mahallelerinde 12.10.2015 Pazartesi günü saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Çalışmaların tamamlandığı Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş mahallelerinde ve Gazi Caddesinde de 13 Ekim 2015 Salı günü saat 15.30 itibariyle sokağa çıkma yasağı kaldırılmış olup, Sur ve Yenişehir ilçelerinde bazı mahalleleri kapsayan sokağa çıkma yasağı tamamıyla son bulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."