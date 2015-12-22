CHP'den Sur raporu: 24 bin kişilik nüfusun 22 bini gitti...

Sokağa çıkma yasağı ve yoğun çatışmaların yaşandığı Diyarbakır'ın Sur İlçesi’nde incelemeler yapan CHP'nin verilerine göre ilçe nüfusunun 24 binden 2 bine düştüğü belirtildi. Sur’da sokağa çıkma yasağı son bir ayda 21 güne ulaştı.

CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı ve İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Genel Merkez’e sunulmak üzere bir rapor hazırlamak için Diyarbakır’da incelemeler yaptı.

Hürriyet gazetesinden Rifat Başaran’a konuşan Hilmi Yarayıcı’nın, raporda da yer verileceğini söylediği izlenimleri şöyle:

“Duygusal kopuş var”

“Olabildiğince çok vatandaşla sohbet ettik. Herkes, bir konuya dikkat çekiyor; yaralanan kardeşlik. Genel bakış, ‘Kardeşlik dediğimiz, kardeşimiz olan batıda yaşayanların, bizim yaşadıklarımızı hissetmesi, anlamasıdır ve bize ses vermesidir’ diyorlar. Bizim izlenimimiz de batıda yaşayanlarla duygusal kopuşu var, kırgınlık var.”

“157 sivil öldü”

“Bugüne kadar çatışmalar dağlarda ve kırsalda yaşanıyordu. Şimdi üzülerek görüyoruz kent savaşına dönüştürülüyor. Düşük yoğunluklu savaş, daha büyük yoğunluğa ulaşmadan önünü almak lazım. 1 Ocak 2015 ile 5 Aralık 2015 tarihleri arasındaki 11 aylık süreçte, Diyarbakır ve ilçelerinde 523 kişi çatışmalar nedeniyle yaşamını yitirmiş. 171’i güvenlik gücü, 195’i militan, 157’si ise sivil vatandaş. Ölümlerin 135’inin 3 Nisan 2015’te İç Güvenlik Yasası’nın onaylanmasının ardından yaşandığı söyleniyor.”

“Güvenlik güçlerinden şikâyet var”

“Güvenlik güçlerinin tavrıyla ilgili şikâyetler var. Duvarlarda yazılan yazılar, zırhlı araçlardan yapılan anonslar, vatandaşa karşı küfür ve hakaretlerin adresinin, özel tim ve terörle mücadele şubesinden gelenler olduğu anlatılıyor. Vali, bazı polislere soruşturma başlattıklarını söyledi. 200 bini aşkın insan, sokağa çıkma yasağı nedeniyle göç etmek zorunda kalmış. Okullar kapalı, sağlık ocakları kapalı, kurumların tamamı kapalı.”

“361 işyeri kapandı”

“Sur’da iki haftada 361 esnaf dükkan kapatmış, 50 esnaf işyerini taşımış. Sur, Diyarbakır’da ticaretin can damarı. 300 kişilik bir restorana gittik, bomboştu. Günlük cirosunun 15-20 bin TL’den 1000 TL’ye indiğini, 4 aydır çalışanların sigortasını ödeyemediklerini anlattı.”