Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar marketler önünde kuyruk oluşturdu

Otuz bir ilde açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının duyulmasıyla sokağa çıkan çok sayıda vatandaş temel ihtiyaç maddeleri alışverişi için marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, f ırın, eczane, su dağıtıcısı gibi temel ihtiyaç malzemelerini satan işletmelerin çalışmasına izin verildiği bildirilmeden önce, evin eksiklerini gidermek için sokağa fırladı. İstanbul Şişli'de gece açık marketler ve bakkalların önünde 10-!5 kişilik kuyruklar dikkat çekti. Vatandaşların su, ekmek, sigara gibi ürünlerden çok sayıda almaya çalıştığı görüldü. Sosyal medyada İstanbul'un birçok yerinde benzeri kuyrukların oluştuğunu gösteren fotoğraflar ve bilgiler paylaşıldı. Sokak aralarındaki küçük marketlerde ürünler kısa sürede tükendi.