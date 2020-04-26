Sokağa çıkma yasağını deldi; "Balığımı gezdiriyordum" dedi

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İspanya'da evcil hayvanların yürüyüşe çıkarılmasının sokağa çıkma yasağı çerçevesinde serbest olması insanların ilginç bahanelerle dışarı çıkmasına neden oldu. Bir vatandaş fanusta balığıyla dışarı çıkarak kendisini durduran polise "Balığımız gezdiriyorum" dedi.

İspanya polisi, Twitter'dan sokağa çıkma yasağını "balığını gezdirme" bahanesiyle ihlal eden adamı paylaştı. Logroño kentinda fanus içinde balığıyla yürürken yakalanan adam para cezasına çarptırıldı.

İspanya'da 25 Mart'ta da bir adam sokağa çıkma yasağını delmek için tavuğunu yürüyüşe çıkarmıştı. 16 Mart'ta ise bir vatandaş dinazor kostümüyle sokakta yürürken görülmüştü.

200 binden fazla Koronavirüs vakasını görüldüğü İspanya'da olağanüstü hâl 9 Mayıs'a kadar sürecek.