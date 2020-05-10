Sokağa çıkma yasağında çöp kavgası: 2 yaralı

İstanbul Avcılar’da bir binada oturan iki kişi arasında çöp kavgası çıktı. Tekme tokatlı kavgada her ikisi de yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi Şenlik Sokak’ta meydana geldi. Uzun süreden bu yana sokaktan topladığı karton gibi atık malzemeleri, oturduğu binanın arkasındaki bahçeye yığan Ahmet Olcay ile aynı binada oturan Mehmet Demir tartışmaya başladı.

Tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü ve ikisi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, bu kişiler için 112 servisinden ambulans istedi. Başından darbe alan Mehmet Demir, oğlu tarafından özel araçla hastaneye götürülürken, binanın arkasında yerde yatan Ahmet Olcay, gelen ambulansa önce binmek istemeyerek bağırmaya başladı. Polis ve sağlık görevlileri tarafından sakinleştirilen Olcay da hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Demir'in oğlu Cihan Demir, Ahmet Olcay’ın neredeyse her gün sürekli alkollü dolaştığını belirterek, "Defalarca şikâyet ettik. Alıyorlar, çaresiz serbest bırakıyorlar. Daha dün Avcılar Belediyesi ekipleri gelerek bu adamın topladığı 3 kamyon çöpü bahçeden topladı. Babam bugün yeniden çöpleri yığmaya başladığını görünce müdahale etmiş. İki kez bu binayı ateşe vermeye kalkıştı" iddiasında bulundu. (DHA)