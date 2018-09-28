Sokağa çıkma yasağında Cizre'ye hizmet götüren sağlık çalışanlarının ilk duruşması görüldü

2016’da Cizre’de ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında üç binanın bodrumunda mahsur kalan yaralılara sağlık koridoru açılması ve yaralıların hastanelere götürülmesi için ilçeye ambulans götüren SES ve TTB’li 14 sağlık çalışanı hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Mardin'de görüldü.

Sağlık çalışanlarının, ‘örgütün çağrısı üzerine’ hareket ettiği belirtilerek üç kişi “örgüte üye olmak ve örgüt propagandası yapmak”, 11 kişi de “örgüte üye olmak” iddiasıyla yargılanıyor.

Mardin'deki duruşma öncesi SES, TTB, DEV-Sağlık İş ve Tüm RAD Der (Tüm Radyoloji Teknisyenleri Dernegi), “Sağlık çalışanlarının mesleki sorumluluklarını yerine getirmesi yargılanmaz” başlığıyla ortak bir basın açıklaması yaptı, insan yaşamına en üst düzeyde saygının sağlık mesleğinin uygulamasındaki en temel ilke olduğuna dikkat çekti:

"30 Ocak 2016’da Cizre’de sokağa çıkma yasağı ve çatışma nedeniyle yaralanan ve sığındıkları bodrumlarda yaralı, aç, sussuz kalmış insanların yardım çığlıklarına duyarsız kalmadığı için yola çıkan 14 sağlık çalışanı bir ambulansla yola çıktı. Ancak yardım etmeleri engellendi. Sonuç olarak yüzlerce kişinin ölmesine tanık olduğumuz günler yaşandı. Sağlık çalışanlarının ihtiyacı olana yardım etme çabası yargılanmamalıdır."