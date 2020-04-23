Sokağa çıkma yasağında çalışanın ücreti kesilir mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, "Sokağa çıkma yasağı hem işveren hem de çalışan için zorlayıcı bir neden olarak sayılıyor. Burada da önemli olan süre, 1 hafta. Zorlayıcı nedenden dolayı çalışamama süresi bir haftayı geçerse durum değişiyor. Eğer, sokağa çıkma yasağı bir haftadan uzun sürerse ve çalışan bir haftadan uzun süre işe gelemezse, işveren o bir hafta boyunca çalışana yarım maaş öder." bilgisini paylaştı.

Doğan, "Eğer süre bir haftayı geçerse o zaman işveren ücret ödemek zorunda değil. Bir haftadan sonra da işveren, çalışanın iş sözleşmesini tek taraflı sonlandırabilir. İş kanunu, işverene bu hakkı tanıyor. Ancak son çıkan kanuna göre de işverenler, 3 ay boyunca çalışanlarını işten çıkaramıyor. Dolayısıyla işten çıkarma diye bir durum söz konusu değil. Bunlar iş kanununda işverene tanınan haklar. İşveren isterse bir haftalık sürede tam maaş yatırabilir, yarım maaş hakkını kullanmayabilir." ifadesini kullandı.

Doğan yazısında şunları kaydetti:

Peki, son dönemde olduğu gibi ikişer ya da dört günlük sokağa çıkma yasağında ücret durumu ne olacak? İşveren, çalışanın maaşını yatırmak zorunda. Bir haftanın altında olan sokağa çıkma yasaklarında işveren çalışanın tam maaşının yatırmak durumunda. Maaş derken de kimileri ücretini günlük olarak, kimileri de aylık maaş alıyor. Bazı işverenler, ‘ben günlük ücret ödüyorum, sokağa çıkma yasağında ödemesem olur mu?’ diye soruyor. Yasak döneminde çalışan işe gelemese de günlük ücretinin ödenmesi gerekiyor. Sadece maaş değil; işveren, sosyal güvenlik primlerini de eksiksiz ödemek durumunda.

Gelelim, ‘Yasakta, çalışılamayan günler yıllık izinden düşülür mü?’ sorusuna. Yıllık iznin şartları yasayla belirlenmiş. Bunun dışında bir uygulama yapılamaz. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle işe gelinemeyen günler yıllık izinden düşülemez. Ancak işveren çalışılmayan günler için telafi çalışması yaptırabilir.

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