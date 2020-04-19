Sokağa çıkma yasağına uymayan gençlere 'drone'lu takip

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle polis ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayanları havadan drone ile takip etti.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde yaptıkları kontroller sırasında ilginç bir manzara ile karşılaştı.



Fatih Mahallesi’nde drone destekli kontroller yapan ekipler, droneden sokakta top oynayan gençleri tespit etti.



Bunun üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Polis araçlarını gören gençler binaların arasında ve ormanlık alana kaçıştı. Gençleri izleyen mahalle sakini kadınlar da polisleri görünce evlerine koştu.





Gençlerin top oynaması ve kaçışması, kadınların evlerine koşması drone kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler gençlerin evlerine girmesiyle son buldu. (İHA)