Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşındaki gence para cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan gence para cezası uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarında Jandarma sorumluluk sahası Bursa-Ankara Karayolu Sulhiye ayrımı mevkinde önleyici kolluk ekipleri yaptıkları denetimlerde Y.E.Ç. isimli şahsın kimlik kontrolünde şahsın yirmi yaşında olduğu tespit etti. Ekipler şahsın sokağa çıkma genelgesine aykırı hareket ettiği anlaşılması üzerine, Y.E.Ç.'ye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereğince 392 TL idari para ceza kesildi. (İHA)



