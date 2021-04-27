Sokağa çıkma yasağı tek yön bilet talebini patlattı

Türkiye’de 29 Nisan’da başlayacak ve 17 Mayıs’a kadar sürecek olan tam kapanma, bayram öncesi şehir değiştirmek isteyenleri online bilet aramasına yöneltti. Enuygun.com’un verilerine göre uçak bileti aramaları 6.5 kat, otobüs bileti aramaları da 15 kat artarken; uçak bileti alanların yüzde 93’ünün tek yön biletleri tercih etti gözlendi.

Habertürk’ün haberine göre online seyahat ve bilet satış sitesi Enuygun’un Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, platformlarında yapılan bilet aramalarında ciddi bir artışın meydana geldiğini belirterek, “Tam kapanma açıklamalarıyla beraber Enuygun’da yapılan uçak bileti aramaları 6.5 kat, otobüs bileti aramaları da 15 kat arttı. Uçak bileti alanların yüzde 93’ü tek yön biletleri tercih etti” dedi.

Memleketine, yazlığına ya da ailelerinin yanına gitmek isteyenlerin, şehirler arası seyahatin özel izne bağlı olacağı 29 Nisan öncesi yolculuk yapmak için aramalarını hızlandırdığını belirten Tuğba Hacıbayramoğlu, “Uçak biletinde İzmir, İstanbul, Van, Diyarbakır, otobüs biletinde ise Ankara, İstanbul, Van, İzmir ve Adana en çok bilet araması yapılan şehirler oldu. Bugünler için bilet satın alanların yüzde 93’ü tek yönlü ve yüzde 87’si de tek kişilik bilet satın almayı tercih etti. Olası durumlara karşı biletin koşulsuz iptal edilebildiği Bilet İptal Güvencesi’ni tercih edenlerin sayısı da ikiye katlandı” açıklamasında bulundu.