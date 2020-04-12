Sokağa çıkma yasağı sürerken kahvehaneye kapanıp oyun oynarken yakalandılar

Yeni tip Koronavirüs saldını nedeniyle 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken, İstanbul Esenyurt'ta kahvehanede bir araya gelerek oyun oynayan 10 kişiye kişi başı 3 bin 180 TL para cezası kesildi.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro polisleri sokağa çıkma yasağı sürerken Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin açık olduğunu belirledi.

Kahvehaneye giren polisler içeride bulunan 10 kişinin sokağa çıkma ve bu tür yerlerin kapatılması yasaklarına rağmen içeride oyun oynadığını tespit etti. Bu kişiler hakkında 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 180 TL para cezası kesilerek kahvehane mühürlendi.

(DHA)