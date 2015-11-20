Sokağa çıkma yasağı sonrası kapatılan Diyarbakır-Bingöl karayolu ulaşıma açıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün akşam 9 mahallede alınan sokağa çıkma yasağına Hani ilçesi de eklendi. Diyarbakır Valiliği, bu sabah 05.00'ten itibaren Hani'de 23, Lice'de de 3 bölgenin daha yasak kapsamına dahil edildiğini açıkladı. Lice ve Hani'de yasak kapsamına alınan 35 mahallede GSM hatlarından kişilere ulaşılmazken, askerlerin bazı mahallelere, normalde yapılan havadan inmenin aksine, karadan girdiği bildirildi. Dün akşam "güvenlik" sebebiyle kapatılan Diyarbakır-Bingöl karayolu da ulaşıma açıldı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, PKK'ya yönelik operasyon kapsamında bu sabah 05.00'ten geçerli olmak üzere 26 yerde daha sokağa çıkma ve giriş/çıkış yasağı getirildiği duyuruldu. Yasak ilan edilen yerler şöyle:

Hani İlçesi; Yukarı Turalı Mah., Akçayurt Mah., Kaledibi Mah., Başaklı Mah., Taşburun Mah., Güzelce Mah., Karapilyar Mah., Aşağıturalı Mah., Damlatepe Mah., Çay Mah., Horsel Mah., Mezartarlası Mah., Sıraevler Mah., Karapilyari Mah. ile Lice İlçesi; Elmadere Mah., Boyluca Mah., Ayaz Mah., Akçapınar Mah., Şenlik Mah., Tuzlaköy Mah., Şabek Komu, Ağılcık Mah., Erginköy Mah., Uysal Mah., Birlik Mah., Şakan Mah.

Yasak kararının alınmasından sonra bu yerlerdeki GSM operatörleri kapatıldı. Alınan bilgiye göre operasyon için askeri birlikler Çemê Elikê ve Sıpeyni bölgelerine kaydırıldı. Operasyona Abalı Karakolu ve Tabantepe Jandarma Taburu'ndan çok sayıda askerin katıldığı bildirildi.