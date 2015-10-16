Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Lice'nin dünya ile bağlantısı kesildi

Lice'ye bağlı 49 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, 5 bölge de “özel güvenlik bölgesi” kapsamına alındı. Büyük askeri operasyon hazırlığının yapıldığı ilçede tüm GSM operatörleri ile bağlantı kesildi.

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 22 mahallede dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı sabah saatlerinde kaldırıldı. Bunun ardından Lice'ye bağlı 49 bölgede yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın Lice ilçesi dağlık ve ormanlık alanında operasyonel faaliyet düzenleyeceği bildirilerek, şu ifadeler yer aldı:

"Ortaç, Kayacık, Uçarı, Serince, Arıklı, Güçlü, Pınar, Dablo, Damar, Beğendik, Esenli, Yalaza, Bağlan, Budak, Tepe, Hacıcemil, Dolunay, Çavundur, Çağdaş, Dibekköy, Yolçatı, Sınır, Kuruca, Ayşe, Hacıhüseyin, Sığınak, Kabakaya, Güçlü, Panaf, Kijikbadem, Puneyn, Yamaçlı, Yeşilburç, Gürbeyli, Kumluca, Muradiye, Acımeşe, Mengüsi, Zıraht, Çalıbükü ve Dernek mahalleleri ile Karangiz, Hacıhan, Hamuk, Eminağa, Hanturas, Ayşe ve Türbe komlarında sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 16 Ekim 2015 Cuma günü saat 05.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş ve çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Ayrıca, Lice ilçesi sınırlarında bulunan kuzeyde Dibekköy ve Yolçatı mahalleleri, doğuda Beğendik Mahallesi, güneyde Kevrereş Tepe ve batıda Çağdaş Mahallesi arasında kalan alan 15 - 30 Ekim 2015 tarihleri arasında 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır.”

Lice’nin Yolçatı (Sisê) Köyü’nde bulunan PKK mezarlığı çevresi son bir haftadır obüs toplarıyla bombalanıyor. Geçen hafta F16 savaş uçaklarınca da bombalanan bölgede 8 PKK’lı hayatını kaybetmişti.