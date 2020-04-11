Sokağa çıkma yasağı Bilim Kurulu üyelerini istifanın eşiğine getirdi iddiası

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağının gece açıklanmasının, Bilim Kurulu'ndaki bazı isimleri istifanın eşiğine getirdiği ancak durumun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın devreye girmesi sonucu önlendiği iddia edildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın, 31 kent için alınan sokağa çıkma yasağı kararını gece geç saatlerde açıklamasının, Koronavirüs Bilim Kurulu'nda büyük tepkiye neden olduğu ileri sürüldü

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in kulis haberine göre, yasağın duyulduğu ilk anda itibaren yurttaşların maskesiz ve eldivensiz bir şekilde sokağa çıkarak market ve fırınlara akın etmesi nedeniyle sosyal mesafenin ortadan kalkması Bilim Kurulu'nda bazı üyeleri istifanın eşiğine getirdi.

"Bakan Koca da durumdan rahatsız"

İktidarın bu tutumunun Bilim Kurulu'ndaki bazı üyelerin istifa noktasına getirdiği, ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın devreye girerek söz konusu isimleri ikna ettiği öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre ise, Koca'nın da tedbirsiz şekilde sokağa çıkma yasağından rahatsız olduğu belirtildi.

İstifa etmeyi düşünen Bilim Kurulu üyelerinin sokağa çıkma yasağının iki saat önceden duyurulması sonucunda halkın market, büfe, fırın ve benzin istasyonlarına yığılmasının bugüne kadar salgına karşı verilen başarılı mücadeleye darbe vurulduğu şeklinde gördüğü kaydedildi. İstifa noktasına gelen üyelerin, "İstifa ederseniz, Türkiye'yi Koronavirüs'e karşı mücadelesinde yalnız bırakmakla anılırsınız" denilerek ikna edildiği iddia edildi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise, sokağa çıkma yasağı kararı ardından yurttaşların market büfe ve bakkallara akın etmesi ile ilgili değerlendirmesinde, "İyi gidiyorduk, ama bugünkü karar sonrası sokağa taşan insanların etkilerini maalesef bir kaç hafta sonra acı şekilde yaşayacağız. Gelen görüntüler çok vahim gerçekten çok üzgünüm” şeklinde konuşmuştu.