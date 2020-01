Sokağa çıkma yasağı 8 ay sonra kalkan Şırnak'ta kiralar 2'ye katlandı!

Şırnak'ta, sokağa çıkma yasağının 14 Kasım tarihinde kısmen kaldırılması ardından çevre il ve ilçelere göç edenlerin dönmeleri ile başlayan konut ihtiyacı, kira fiyatlarının en az yüzde 100 artmasına yol açtı. Şırnak Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Reşit Osal, 9 büyüklüğünde 2 depremde görülebilecek tahribatın Şırnak’ta meydana geldiğini öne sürdü. Osal, "Şırnak büyük bir tahribata uğramış durumda. Şırnak 9 şiddetinde 2 tane deprem görmüş olsa bu kadar yıkım olmazdı. Her şey tıkanmış, her şey bitmiş, hayat felç olmuş durumda. Devletimiz, yetkililerimizden ricamız ilk önce ekonomiyi canlandırmaları. Esnaflarımızın zararlarının bir an önce karşılanmasını istiyoruz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, PKK'lılara yönelik operasyonlar nedeniyle 14 Mart’ta ilan edilen ve 14 Kasım’da kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağı süresince çatışma ve patlamalarda 2 bin 44 ağır hasarlı evin yıkılması nedeniyle Şırnak’ta konut ihtiyacı had safhaya çıktı. Sokağa çıkma yasağından önce 200- 350 TL olan ev kiraları şimdi 400- 700 TL’den kiraya veriliyor. Yüksek fiyata rağmen kiralanacak ev bulmakta büyük sıkıntı çekildiği belirtildi.

Şırnak’taki kira artışlarını uygun bulmadıklarını ifade eden ve kendisi de kiracı olan Ekrem Ertaş, şöyle dedi:

"Bilindiği üzere Şırnak, yaşanan olaylar sebebiyle zaten büyük bir yıkıma ve bir tahribata uğradı. Şimdi bunun getirdiği sorunlar var. Özellikle kira meseleleri. Hem esnaflar, hem de kiracı olarak yerleşen insanların en çok karşılaştığı sorunlardan bir tanesi artan kira fiyatlarıdır. O yüzden işyeri, mesken ve ev sahiplerine biz buradan sağduyu çağrısında bulunuyoruz. Zaten sıkıntıların boyutu hesaplanacak şekilde değildir. Bunu göz önünde bulundurarak yüksek artış yapmalarının uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda hem esnaflara hem de kiracılara yardımcı olmaları talebinde bulunuyoruz. İnşallah bu çağrımızı göz önünde bulundururlar. Bu talepler doğrultusunda inşallah bu artışları yapanlar hem geri çeker, makul fiyatlara, makul düzeye çekerler. Sıkıntı yaşayan insanların biraz nefes almalarına yardımcı olurlar."

6 mahalle tamamen bitti

Esnaf Şemsettin Barış ise, mülk sahiplerinin mağduriyeti, fırsatçılığa çevirmemeleri gerektiğini vurgularken, "Şu anda Şırnak esnafının yüzde 90’ı mağdur. Şırnak’ın 6 mahallesi tamamen bitti. Kalan işyerleri ve ev sahiplerinin bu esnaflara böyle acımasızca davranmamaları, herkesten daha fazla sahip çıkmaları lazım. Şırnaklılar olarak, tüm Türkiye’nin diğer yerlerinden daha fazla birbirimize sahip çıkmamız lazım. Yoksa bu memleket ne kalkınır ve devamlı bu karanlıkta kalırız. Devamlı geride kalırız. Bunun için herkesin birbirine yardımcı olması lazım. Sonra birbirimizin yüzüne bakamayız" diye konuştu.

Esnafın bankalarda sicili bozuldu

Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Reşit Osal da, Şırnak’ta 9 büyüklüğünde 2 depremde görülebilecek tahribatın Şırnak’ta meydana geldiğini savunarak, şöyle konuştu:

"Şırnak 9 şiddetinde 2 deprem görmüş olsa, bu kadar yıkım olmazdı. Her şey tıkanmış, bitmiş , hayat felç olmuş durumda. Esnafımızın bankalara olan borçlarının en az 2 yıl ötelenmesi gerekiyor. Devletin acilen Şırnak’a bir ekonomi paketi hazırlaması gerektiğini düşünüyoruz. KOSGEB, esnaf kefaleti kanalıyla, düşük faizli ve faizsiz kredi sağlanması gerekmektedir. Ekonomiyi canlandırmadan Şırnak’ı canlandırmamız, eski haline getirmemiz hiç mümkün olmayacaktır. Hükümetimizin Şırnak esnafı için ekonomi paketi hazırlayıp kente canlılık getirmesi ve ondan sonra kentin gelişimini hızlandırması gerekmektedir. 8 aydır Şırnak’ı terk etmek zorunda kalan esnaflın hepsinin şu anda bankalarda ticari sicil bozuklukları bulunmaktadır. Ticari sabıka durumu var. Bütün bankalarımızdan bu sicillerin temizlemesini rica ediyoruz. 2012’den beri büyük bir yıkım yaşanıyordu. Kepenk kapatmalardan, hayatın felç olmasından dolayı esnaf zaten tıkanmış durumda. Yasağın başlamasıyla birlikte esnaf tamamen bitmiş duruma geldi. Şırnak’ta esnaf işyerlerinin nerede olduğunu zaten bilmiyor."

"Mülk sahipleri 8 aydır kapalı olan dükkanın kirasını istiyor"

Yasakların sürdüğü 8 ay boyunca kapalı olan işyerlerinin mülk sahiplerinin 8 aylık kira bedelini istediğini anlatan Osal, "8 aydır kepenk kapatmış, gitmiş esnaf. Döndüğünde mülk sahipleri ile sorunlar yaşıyor. Mülk sahipleri 8 aydır kapalı olan dükanların kirasını talep ediyor. Esnaf zaten bitmiş durumda. İşyeri yıkılmış hiçbir şeyi yok. Her taraftan tıkanmış olan esnaf bu kirayı nasıl karşılayacak? Devletimizin bu yönde de sağduyusunu bekliyoruz. Mülk sahiplerimizin bu esnaflarımızın bu 8 aylık alacaklarından vazgeçmeleri gerekmektedir" diye konuştu.