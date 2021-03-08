Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70’e ulaştı

İstanbul'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu yüzde 70'lere ulaştı.

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası ve Şile otoyolu Üsküdar yönünde yoğun trafik gözlendi. Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu başta olmak üzere birçok bölgede trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde trafik gözlendi.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.10 itibarıyla yüzde 71 olarak ölçüldü.