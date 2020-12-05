Sokağa çıkma kısıtlamasında bıçaklı kavga: 20 yaralı!

Diyarbakır'da, araç parkı sırasında yaşanan küçük çaplı kaza nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı kavgada 20 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karışan kişilere kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesti.

​Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre, Koyuncu ailesinin bir ferdi, otomobilini park ederken Kurt ailesine ait otomobile çarptı. İki aile arasında bu yüzden çıkan tartışma büyüyünce polis ekiplerine haber verildi.



Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Öğlen saatlerinde iki aile arasında tekrar başlayan tartışma kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya yaralanan 20 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayın yaşandığı sokağı giriş ve çıkışlara kapatarak önlem aldı. Bu arada kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis, kavgaya karışanlara kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesti.