Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla bugün gerçekleştirilen LGS için uygulanan sınırlandırılmış sokağa çıkma yasağı sona erdi.</p>\n<p>Yasak sabah saat 09:00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/milli-egitim-bakani-ziya-selcuk-tan-lgs-sonrasi-aciklama-sinav-huzur-ve-guvenle-tamamlandi,885478" target="_blank" rel="noopener">Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS sonrası açıklama: Sınav huzur ve güvenle tamamlandı</a></strong></p>\n</body>\n</html>