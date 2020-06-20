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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

LGS'ye girecek öğrenciler için Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı

20 Haziran 2020 14:57

Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla bugün gerçekleştirilen LGS için uygulanan sınırlandırılmış sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Yasak sabah saat 09:00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

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