Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sebebiyle uygulanacak toplu taşımada ve yollarda yoğunluk olmasını önlemek amacıyla sabah saat 09:30 itibariyle başlayan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında uygulanan kısıtlama, yarın da YKS sınavının pazar günü gerçekleştirilecek ikinci oturumu sebebiyle saat 09.30 ile 18.30 saatleri arasında uygulanacak.

"Kimler muaf olacak"; sokağa çıkma kısıtlamasının detayları için TIKLAYIN.

İçişleri Bakanlığı, YKS sınavı sebebiyle uygulanacak sokağa çıkma yasağının detaylarını açıklamıştı.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerlerine yurttaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli yurttaşlar hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek.