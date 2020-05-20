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Sokağa çıkma izni için yanlışlıkla KKTC İçişleri Bakanlığı'na başvurdu; başvurusu onaylandı

20 Mayıs 2020 16:51

Sivas'ta yaşayan Mehmet Bülent Özçelik (50), Ramazan Bayramı’nda uygulanacak sokağa çıkma yasağı sırasında, kümes hayvanlarına bakmak için izin almak istedi. Yanlışlıkla Türkiye yerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanlığı'nın sitesine başvuru yaptı. KKTC İçişleri Bakanlığı ise talebi onayladı.

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