Sokağa çıkamamak onları durdurmadı; Brezilyalılar, liderleri Bolsonaro'yu evlerinin camlarından protesto etti

T24 Dış haberler

Brezilya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler sebebiyle evlerinden çıkamayan Brezilyalılar, hükûmet karşıtı eylemlerini evlerinin balkonları ve camlarından sürdürdü.

Son bir haftadır evlerinin camlarına çıkan yüzlerce kişi, sokaktaki eylemlerini sürdüremese de tencere ve tavaya vurarak protestolarını sürdürüyor. Bir grup insan da tencere ve tava seslerine, "İstifa et Bolsonaro" diye slogan atarak destek veriyor.

The Guardian'a konuşan Wilma Dutra de Oliviera, "Artık Bolsonaro gibi birinin liderimiz olmasını kabul edemeyiz" dedi

Bolsonaro, Koronavirüs pandemisini daha önce "histeri", "fantezi" ve "medyanın bir oyunu" olarak nitelendirmişti. "Panelaço protestoları" adı verilen bu eylemler, başkanın krizi ciddiye almamasına tepki olarak başladı.

Bolsonaro'nun bu ay başında ABD'de virüse maruz kaldıktan sonra destekçileriyle kol kola poz vermesi büyük tepki çekmişti. Oliviera, "Devlet başkanlığı koltuk boş duruyormuş gibi hissediyorum. Bizim bir başkanımız yok, ne yaptığını bilmeyen bir palyaçomuz var" dedi.

Her akşam 8:30'da yapılan eylemlere katılan bir başka kişi olan 56 yaşındaki yazar Mauro Ventura, camlardan yapılan eylemlerin "birikmiş bir şeyin patlaması" olduğunu dile getirdi.

Ventura, protestoların tek kötü tarafının iki tahta kaşığının kırılması olduğunu ifade etti. Kırılan kaşıkların fotoğrafını Facebook üzerinden paylaşan Ventura, "Şerefli bir dava için, mutlu bir şekilde öldüler" yazdı