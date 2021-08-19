Şok, yılın ilk yarısında net satış gelirlerini 13.2 milyar TL'ye yükseltti

Şok Marketler, 2021 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

Buna göre; Şok Marketler, 2021’in ilk altı ayında net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 artırarak 13,2 milyar TL’ye yükseltti.

Şok, 2021'in ilk yarısında 2 bin 700 kişilik yeni istihdam oluştururken, aynı dönemde dönemde 596 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısı 8 bin 741’e, toplam çalışan sayısını da 38 bin 410’a ulaştı.

Ayrıca geçen yıl hayata geçirilen "Cepte ŞOK" uygulaması üzerinden verilen siparişlerin oranı da yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artış gösterdi.