Şok üstüne şok yaşayan Beşiktaş bu girdaptan kurtulmak istiyor

Siyah-Beyazlılar galibiyet hasretine son vermek hedefinde

Aytemiz Alanyaspor maçı kaostan çıkış maçı

Son 4 maçta 10 puan kaybetti

Az atıyor, çok yiyor

Caner Erkin cezalı

ALİ DANAŞ, İSTANBUL-DHA - BEŞİKTAŞ Süper Lig\'in 10.haftasında Aytemiz Alanyaspor\'un konuğu olacak.

Yarın akşam Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı\'nda oynanacak karşılaşma saat 19:30\'da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek.

ŞOKLARLA GEÇEN BİR HAFTA YAŞADILAR

Yönetim ve teknik heyet sürekli puan kaybeden futbolcuların motivasyonunu daha üst seviyeye çıkarmak için uğraşırken, hafta içinde yaşanan olaylar futbolu yine ikinci plana itti.

Disiplin sevkleri, adiyede verilen ifadeler, açılan soruşturmalar ve Caner\'e verilen 6 maçlık ceza ile (başta futbolcular olmak üzere) adeta şok üstüne şok yaşayan Beşiktaş, bir yandan da Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanmaya çalıştı.

Medipol Başakşehir maçında Mete Kalkavan\'a hakaret ve gol sonrası yaşadığı sevinç hareketlerinden dolayı disiplin kuruluna sevk edilen Caner\'in haklı veya haksızlığını tartışan yönetim ve Şenol Güneş, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı\'nın 6222\'den soruşturma açması ile ikinci şoku yaşadı. Talisca\'nın mahkemeye zorla getirilme kararı sonrası Tosic ile İstanbul Adliyesi\'ne giderek ifade vermesi de takımı oldukça geren ve moral bozan diğer olaylar oldu. Saatler geçmeden bu kez de Caner\'e verilen ceza ile adeta sarsıntı üstüne sarsıntı yaşamaya devam edildi. Adliye olayları ve disiplin sevklerinin sonunda, Caner\'e de 6 maçlık ceza gelince dünkü antrenmanı büyük bir şok ve moral bozukluğu ile geçiren futbolcular ise bir an önce toparlanıp yarın akşama kadar Aytemiz Alanyaspor maçına motive olmaya çalışacak.

KAOSTAN ÇIKIŞ MAÇI

Siyah Beyazlılar hafta içindeki tüm olayların yanında Şenol Güneş döneminin en uzun kaybetme serisini de yaşıyor.

Beşiktaş için üst üste gelen bu olumsuzlukların tek telafisi Alanya\'da alınacak bir galibiyet olacak. Hem kötü gidişe son vermek hem de lig yarışında nefes almak için Aytemiz Alanyaspor karşısında alınacak bir galibiyet Siyah Beyazlılar için girdaptan çıkış olacak.

Bu sebeple Teknik direktör Şenol Güneş oyuncularından her şeyi bir kenara bırakıp Aytemiz Alanyaspor maçını düşünmelerini istedi. Bir devrede kaybedecekleri maksimum puanı dört maçta kaybettiklerini ve artık puan kaybetmek gibi bir durumlarının olmadığı söyleyen tecrübeli hoca Alanya deplasmanında kötü gidişe son vermeleri gerektiğini belirtti. Futbolculara oyunla alakalı sorunları olup olmadığını da tek tek soran Güneş, hafta içinde yaşanan olumsuz olaylardan da oyuncuları kurtarıp mental ve fizik açısından tam hazır olan bir takımı sahaya sürmek istiyor.

Babel\'in cezasının 1 maça indirilmesi ile hücum bölgesinde rahatlayan Şenol Güneş Caner\'in cezalı olmasıyla Adriano\'yu orjinal mevkisi olan sol bek pozisyonunda oynatacak.Monaco ve M.Başakşehir maçlarında görev vermediği Gökhan Gönül\'ü tekrar ilk onbire koyacak olan Güneş, defans hattını Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Adriano\'dan oluşturacak.Tolgay Arslan\'ın performansında memnun olan Şenol Güneş\'in Atiba ve Tolgay\'dan oluşturacağı orta sahanın önünde Quaresma, Talisca , Babel ve Cenk Tosun\'u oynatması bekleniyor.Bu arada son haftalarda takıma katkısı tartışılmaya başlanan Talisca\'nın yedek bekleyip 10 numara pozisyonunda Oğuzhan\'ın oynatılması da haftanın sürpriz sayılamayacak hamlelerinden biri olacak.

Beşiktaş\'ın A.Alanyaspor karşısındaki muhtemel onbiri Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca (Oğuzhan) Babel , Cenk Tosun şeklinde.

SON 4 MAÇTA 10 PUAN KAYBETTİ

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Süper Lig\'in ilk 9 haftasında istediği sonuçları alamadı.

Dört haftadır sürekli puan kaybeden Siyah Beyazlılar 15 puanda kaldı ve 7.sıraya kadar düştü.6 haftadaki Fenerbahçe derbisine 4 galibiyet 1 beraberlik ile çıkan Kara Kartallar, Kadıköy\'de sezonun ilk mağlubiyetini 2-1\'li skorla almıştı. Fenerbahçe derbisi ile başlayan puan kaybetme serisi Trabzonspor , Gençlerbirliği ve M.Başakşehir maçları ile devam etti. 4 hafta önce 13 puan ve lig 2.liğine sahip olan Siyah Beyazlılar 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle çıktığı seride 10 puan kaybederek ancak 15 puana ulaşabildi ve ligde 7. sıraya kadar geriledi.

Beşiktaş ligin aksine Şampiyonlar liginde muhteşem bir performans gösteriyor ve 3 maçta 3 galibiyet ile grubun zirvesinde yer alıyor.

AZ ATIYOR ÇOK YİYOR

Beşiktaş\'ın hücum hattı Şampiyonlar Ligi\'nin aksine lig maçlarında oldukça etkisiz bir görüntü çiziyor ve puan kayıplarında baş rol oynuyor. Şampiyonlar Liginde 3 maçta 7 gol atan hücumcular ligte 9 maçta 14 golde kaldı.

Son iki sezonda gol atmakta zorlanmayan hücum oyuncuları bu sezon pozisyona girmekte ve gol atmakta sıkıntı yaşamaya başlayınca puan kayıpları da kaçınılmaz oldu.Talisca\'nın ve Oğuzhan\'ın form açısından kötü dönemlerinde olması,yeni transferler Negredo ve Lens\'in takıma katkısının sıfıra yakın seviyelerde kalması atılan gol sayısına da yansıdı.Buna Şampiyonlar Ligi ve Milli arenada neredeyse her maçta gol atan Cenk Tosun\'un ligte 3 golde kalması da eklenince ortaya gol atmakta zorlanan ve sürekli puan kaybeden Beşiktaş çıktı.

Gol atmakta sıkıntı çeken Kara Kartallar defansta ise gol yemekte sıkıntı yaşamıyor.Bu sezon neredeyse her maç gol yiyen Beşiktaş defansı 9 maçta 10 gol yiyerek puan kayıplarında önemli bir rol üstlendi.

CANER ERKİN CEZALI

M.Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan\'a yönelik hakaret ve sevinç hareketlerinden dolayı Disiplin Kurulu tarafına sevk edilen ve dün akşam 6 maç ceza alan Caner Erkin Aytemiz Alanyaspor maçıyla başlayarak uzun bir süre takımdaki yerini alamayacak. Tahkim\'e yapılacak itiraz olumlu sonuç vermezse M.Başakşehir maçında 4.sarı kartını da gördüğü için 1 maç ta ekstradan ceza alan Caner toplamda 7 maç takımını yalnız bırakacak.