Şok'un cirosu ilk 3 ayda yüzde 36 büyüdü

Borsaya açık şirketlerden ilk çeyrek bilançoları gelmeye devam ediyor... Yıldız Holding'in perakende şirketi Şok Marketler, 2021 yılının birinci çeyreğinde net satışlarını yüzde 36 artırarak 6,4 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin kârı 84 milyon TL oldu. Şok geçen yılın aynı döneminde 5 milyon TL kâr etmişti.

2020 sonunda 1.28 milyar TL olan Şok'un net borcu 1.26 milyar TL’ye geriledi.

Şirket, 2021’in ilk çeyreğinde 700 kişiyi işe alarak toplam çalışan sayısını 36 bin 365’e yükseltti.

Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, 2021 yılı birinci çeyrek rakamlarıyla ilgili “Güçlü finansal yapımız ve müşteri odaklı iş stratejimizle 2021 yılının ilk üç ayında değişen koşullara hızla adapte olarak kesintisiz hizmet vermeye devam ettik” dedi.