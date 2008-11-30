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Ekonomi

ŞOK, kuruşlu kampanyayla satışlarını 15 kat artırdı

21 Ekim- 13 Kasım tarihleri arasında düzenlediği kampanyalarla tüketiciye 10 YKR’den ile 50 YKR’ye kadar fiyat avantajı sunan Şok, satışlarını 15 kat artırdı.

30 Kasım 2008 02:00

21 Ekim- 13 Kasım tarihleri arasında düzenlediği kampanyalarla tüketiciye 10 YKR’den ile 50 YKR’ye kadar fiyat avantajı sunan Şok, satışlarını 15 kat artırdı.

Kampanya kapsamında meyve nektarı çeşitlerinde 400 bin litrelik satış gerçekleştirerek; çikolata ve makarna çeşitleri, soğan, patates, havuç, atom salata satışlarında 18 kat tonaj artışı yakaladı. 18-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 1 YTL kampanyası ile meyve ürünlerinde 215 ton mandalina, 127 ton golden elma, 124 ton sıkmalık portakal, 120 ton nar başta olmak üzere toplam 763 ton meyve satışı gerçekleştirdi. 26-28 Kasım arası uygulanan 50 YKR kampanyasının ise sadece ilk gününde; 1 milyon adet yumurta, 100 bin litre çamaşır suyu satış rakamlarına ulaştı.

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