Dünya Atletizm Birliği: Şöhret, sporcuları doping cezasından kurtaramayacak

Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe, Olimpiyat Oyunları öncesi hiçbir sporcunun, kanıtlanması halinde doping yaptırımlarından kurtulamayacağını açıkladı.

Dünya Atletizm Birliği Başkanı ve 1500 metre olimpiyat şampiyonu Sebastian Coe, yüksek profilli sporcuların dopingli çıkmaları halinde ceza almaktan kurtulamayacaklarını açıkladığı konuşmasında, önümüzdeki yaz düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda sporcuların yasaklı madde kullanmaları halinde bu durumun kolaylıkla tespit edileceğinin altını çizdi.

Geçmiş dönemde içlerinde 100 metre şampiyonu Christian Coleman'ın da bulunduğu birçok ünlü sporcu doping skandallarıyla gündeme gelmiş ve sporculara "Athletics Integrity Unit (AIU)" tarafından yaptırım uygulanmıştı.

İngiliz medyasına konuşan Coe "Sporculara, şöhretten korkmadığımızı gösterdiğimi düşünmek istiyorum. Şayet bir ihlal varsa, üzerine gitmekten çekinmeyiz: 'Ama bu çok büyük bir isim.' demeyiz. AIU her zaman herkesin Noel kartı listesinde olmayacak. Ama organizasyonun korkusuz ve acımasız bir şekilde hilenin önüne geçtiğine dair güveni yeniden tahsis ettik" ifadelerini kullandı.

Sebastian Coe, aynı zamanda doping testlerinde kullanılan yöntemlerin ilerleyen teknolojiyle birlikte daha da geliştiğini vurguladı:

"Şunu kesinlikle söyleyebilirim: Sporcular eğer hile yaparlarsa, Tokyo'da yakalanmaları diğer Olimpiyat Oyunları’na kıyasla çok daha olası."