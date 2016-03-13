Söğüt'te 'restore' edilen Ertuğrul Gazi türbesi dökülüyor!

2015'te iki defa restore edilen Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'teki türbesi, drenaj sistemindeki hatadan dolayı alttan nem alıyor. Türbenin duvarları da aşırı rutubetten dökülmeye ve şişmeye başlamış. Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, "Türbe restorasyon öncesi daha sağlamdı" derken, Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü ise restorasyonun süreceğini duyurdu. TRT’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizsi ile popülerliği artan Söğüt’teki Ertuğrul Gazi türbesi özellikle hafta sonları dolup taşıyor.

Ertuğrul Gazi 1280 senesinde ölünce Söğüt’te defnedildi. Osmanlı Devleti’nin kurulması ile birlikte önce üstü açık yapılan türbe 1757 senesinde 3. Mustafa döneminde günümüzdeki şeklini aldı. Daha sonra tarihi türbe 2. Abdulhamid döneminde büyük bir onarımdan geçip bazı eklemeler yapıldı. Altıgen planlı, üzeri kubbe örtülü olan türbe ayrıca dikdörtgen bir girişe sahip.

Duvarlar nemden şişiyor

Radikal'den Ömer Erbil'in haberine göre, 2007 yılında basit bir onarımdan geçen türbe, 2015 senesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce kapsamlı bir restorasyon için ihaleye çıkarıldı. İhaleyi Tuna Restorasyon A.Ş aldı. 15 Mayıs 2015 tarihinde imzalanan sözleşmede restorasyonun bitiriliş tarihi 4 Eylül 2015 olarak belirlendi. Türbenin dört bir yanı yaklaşık bir metre derinliğinde açılarak drenaj sistemi yapıldı. Çatı baştan aşağıya yenilendi, duvarlarda raspa yapılarak yeniden sıva yapıldı. 11 – 13 Eylül tarihleri arasında her yıl kutlanan Ertuğrul Gazi’yi anma ve Söğüt Şenlikleri öncesinde türbe hazır hale getirildi. Ancak şenliklerden sonra türbenin bazı noktalarında nemden kaynaklı kusmalar oluşmaya başladı. Türbe ziyarete kapatılarak yeniden restorasyona devam edildi. Kasım ayı itibariyle de restorasyon tamamlanarak firma şantiyesini topladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü kesin hakkedişi yapmadı. Ocak 2016 tarihinde türbenin nemden duvarlarında dökülmeler başladı. Restorasyon şirketi kış ayında sıva yapmalarından kaynaklı dökülmelerin yaşandığını savunduysa da türbedeki dökülmeler gün geçtikçe arttı. Duvarlar şişmeye, kapı pencere pervazları nemden yamuldu.

Islaklık tabanda başlıyor

Türbenin dış duvarlarındaki dökülmelerin yanı sıra tabandaki nemlenmeyi de görmek mümkün. Tabandaki alçı kaplamalarda şişmeler görülüyor, ellediğinde ıslaklık fark ediliyor. Türbe içinde de nemden kaynaklı duvarlarda dökülmeler görülüyor. Türk Dünyası bayrakları ile bu dökülmeler gizlenmeye çalışılmış. Ancak Altıgen planlı türbenin her duvarında başlayan dökülmeler ziyaretçiler tarafından da endişe ile seyrediliyor. Özellikle Söğüt’te yaşayan ziyaretçiler restorasyonun üzerinden henüz 6 ay bile geçmeden tarihi yapının bu hale gelmesine tepki gösteriyor.

Aceleye mi geldi?

Restorasyon şirketi onarımın aceleye getirildiğini düşünüyor. Şenliklere yetiştirmek için birinci aşamada acele edildiğini, daha sonra da kış mevsiminde sıva yapılmasından kaynaklı binanın ve duvarların kurumadığını ileri sürüyor. Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kesin hak edişi yapmadık. 250 – 300 bin lira arasında bir restorasyon maliyeti var. Firmaya parasını ödemedik. Kış aylarının bitmesini bekliyoruz. Duvarlar kuruyunca yeniden restorasyona devam edeceğiz.”

Onarım öncesi daha iyiydi

Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ise şöyle konuştu: “Türbe sadece Söğüt’ün değil tüm Türk dünyasının önem verdiği bir yer. Restorasyondan biz sorumlu değiliz. Vakıflar ihale etti. Restorasyon öncesi türbe bu kadar kötü durumda değildi. Onarım sonrası duvarlar aşırı nemlenmeye başladı. Drenaj sisteminde bir hata yapıldığı kesin. Derhal türbenin yeniden onarıma alınması gerekir. Gelen giden ziyaretçilerden çok sayıda şikayet alıyoruz.”