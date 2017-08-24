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Söğüt Kaymakamı Sönmezay FETÖ'den gözaltında

BİLECİK'in Söğüt İlçesi Kaymakamı Berkan Sönmezay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı

24 Ağustos 2017 19:11

BİLECİK\'in Söğüt İlçesi Kaymakamı Berkan Sönmezay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bugün Söğüt İlçesine giderek Kaymakam Berkan Sönmezay\'ı gözaltına aldı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandığı öne sürülen, evli 2 çocuk babası 39 yaşındaki Berkan Sönmezay\'ın makamında ve evinde arama yapıldığı öğrenildi.
Söğüt\'te 30 Temmuz 2015 tarihinden buyana kaymakamlık görevinde bulunan Berkan Sönmezay\'ın aynı zamanda Ertuğrul Gazi\'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı Başkanlığı ile Söğüt Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüttüğü belirtildi.

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Haber: Cafer ELMAS / SÖĞÜT,(Bilecik),(DHA)- 

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