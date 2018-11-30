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Soğukta sokak köpeğinin üzerine montunu örttü

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nde bir kişinin gece sokakta gördüğü köpeği, üzerine montunu örterek ısıtmaya çalışması, güvenlik kamerasına yansıdı

30 Kasım 2018 19:02

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'nde bir kişinin gece sokakta gördüğü köpeği, üzerine montunu örterek ısıtmaya çalışması, güvenlik kamerasına yansıdı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, \"Güzel yürekli bu vatandaşımızı makamımda ağırlamak isterim, tanıyanların benimle iletişime geçmesini bekliyorum\" dedi.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı\'nda yürüyen bir kişi, iş yerinin önünde yatan köpeği gördü. Adı öğrenilemeyen kişi, köpeğin ısınmasını sağlamak için harekete geçti. Hayvansever vatandaş, önce yere strafor köpük serdi, ardından köpeği köpüğün üzerine alıp, üzerine de montunu örttü. Vatandaşın bu davranışı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, hayvansever kişiyi makamında ağırlamak istediğini söyledi. Kesimoğlu, \"Dün gece Kırklareli\'nde içimizi ısıtan bir an yaşandı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı\'nda yüreği güzel bir insan, montu ile köpeği örterek ısınmasına yardımcı oldu. Güzel yürekli bu vatandaşımızı makamımda ağırlamak isterim, tanıyanların benimle iletişime geçmesini bekliyorum\" dedi.

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