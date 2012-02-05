T24 - Aşırı soğuklar Avrupa’ya zor günler yaşatıyor. Romanya’nın Köstence sahilinde Karadeniz dondu. İnsanlar üzerinde yürüdü. Soğuklar Avrupa’da 250 can aldı. Sokaklarında donmuş insan cesetlerine rastlanılan Ukrayna’da Acil Durumlar Bakanı Viktor Baloga, soğuktan korunmak için halka, “Egzersiz yapın” çağrısında bulundu. Kar yüzünden Roma şehir merkezine araçla girişler yasaklandı.





Avrupa’da kışın en soğuk günleri yaşanıyor. Yer yer eksi 38.1 dereceyi bulan soğuklar yüzünden ölü sayısının 250’ye yükseldiği belirtiliyor. Aşırı soğuklar yüzünden Karadeniz bile buz tuttu. Hava sıcaklığının eksi 34 dereceye düştüğü Romanya’da başkent Bükreş’in 230 kilometre doğusundaki Köstence’de insanlar donan deniz üzerinde yürüdü.

Sokakta donmuş cesetler



Ukrayna’da soğuk hava yüzünden 78’i sokakta toplam 122 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede yetkililer, sokakta donmuş cesetler buluyor. Yeterli önlem almamakla suçlanan Ukrayna Acil Durumlar Bakanı Viktor Baloga soğuktan korunmak için halka egzersiz yapma çağrısında bulundu. Bakan, “Sabah kalkmanız, egzersiz yapmanız ve çalışmanız gerekiyor. Isınmak için her sabah 8-10 kilometre koşun ve soğuk su ile duş alın” dedi.

11 bin köylü evde mahsur



Eksi 27 derecenin görüldüğü Polonya’da ise ölü sayısı 45. Sibirya’da ise en az 11 bin köylü yoğun kar yağışı yüzünden evlerinde mahsur kaldı. Almanya’nın güney eyaletlerinde de rekor seviyede dereceler ölçüldü. Önceki gece Bavyera Eyaleti’ne bağlı Oberstdorf’ta hava sıcaklığı eksi 27.3 dereceye düştü. İngiltere’nin bazı bölgelerinde ise hava sıcaklığı eksi 11 derece ölçüldü. Kıtada birçok havaalanı kapandı, yüzlerce uçuş ertelendi.

Roma’ya araçla giriş yasağı



İtalya’nın başkenti Roma’da ise 27 yılın en yoğun kar yağışı görüldü. Ülkede 5 kişi yaşamını yitirdi. Kar kalınlığı 7 cm’ye ulaştı. Ancak önceki gece etkisini artıran kar yüzünden marketler ve dükkânlar açılamadı. Büyük bir trafik kaosu yaşandı. Roma Belediyesi kent merkezine araçlarla girilmesini yasaklarken, toplu taşımadaki aksamalar yüzünden karzedeler evlerine yürüyerek gitti.

Feribot rıhtıma çarptı



Civitavecchia limanında da bir feribot kuvvetli tipi yüzünden rıhtıma çarptı. 260 kişinin kurtarıldığı kazada yaralanan olmadı. Uzmanlar, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini duyurdular. Verilen bilgiye göre hava az da olsa ısınacak ancak yine de eksi dereceler hakim olacak.

Avrupa -38.1 250 ölü



Aşırı soğuklar yüzünden hırçın Karadeniz bile buz tuttu. Hava sıcaklığının eksi 34 dereceye düştüğü Romanya’da başkent Bükreş’in 230 kilometre doğusundaki Köstence’de halk donan denizi görmek için sahile koştu. Bazıları kayalıklara çarparken buz tutan dalgaların önünde oturdu, bazıları ise donan denizde yürüdü.

27 yılın en yoğun karı



Roma’da turistler, kentin 2 bin yıllık simgesi Kolezyum’un önünde son 27 yılın en yoğun şekilde yağan karın tadını çıkardı. Turistler, iki gündür kapalı olan arenanın önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Kara hazırlıksız yakalanan Romalılar ise kar yüzünden kapanan yollardan geçmek için arabalarının lastiklerine zincir takarak önlem aldı. Yoğun kar yağışı ve soğuk Bosna - Hersek ve Sırbistan’da da hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Korumadaki 5 ton buzu çaldılar



Şili’nin güneyindeki Bernardo Milli Parkı’nda dünya tarihine geçen bir hırsızlık olayı yaşandı. Küresel ısınma yüzünden giderek küçülen ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Jorge Montt Buzulu’ndan 5 tonluk buz kütlesi çalındı. Başkent Santiago’daki barlara ve lokantalara pazarlanmak üzere buzuldan kesilen 5 tonluk buz kütlesi önce tekneye, ardından TIR’a yüklendi. Buzulları başkent Santiago’ya götürürken polise yakalanan TIR şoförü gözaltına alındı. Milli parkın parçası olan Jorge Montt Buzulu, koruma altında bulunuyor. Yıllardır bölgede turistlere botlarla buzul turları yapılıyor. Bazı tur operatörleri, buzullardan aldıkları buzu attıkları viskileri müşterilerine servis ediyor. Ancak bugüne kadar 5 tonluk buz alımı olmamıştı.