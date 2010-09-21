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Dünya

SOĞUKKANLI KATİL AKIMA KAPILIP ÖLDÜ  MADRİD (A.A)

21 Eylül 2010 21:13

-SOĞUKKANLI KATİL AKIMA KAPILIP ÖLDÜ  MADRİD (A.A) - 21.09.2010 - İspanya'nın güneyindeki Cordoba'da, çantasında kız arkadaşının kesik kafasıyla bara girip bira içen adam, daha sonra çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak, düşüp öldü. İspanya'da yayınlanan ABC gazetesinin haberine göre, 34 yaşındaki adam, bardakilere çantada kız arkadaşının kafasının bulunduğunu söyledi, ancak gömleğindeki kan lekelerine rağmen, çok soğukkanlı ve sakin olması nedeniyle, kimse adama inanmak istemedi. Adamın bardan ayrıldıktan sonra bir elektrik direğine tırmandığını ve elektrik çarpması sonucu 30 metre yükseklikten düştüğünü yazan gazete, bir süre sonra dışarı çıkan bar müşterilerinin, çantada kurbanın kesik kafasını görünce, bunun bir şaka olmadığını anladıklarını belirtti. Polis, genç kadının bıçakla öldürüldüğünü teyit ederken, katil zanlısının elektrik direğinden düşerek öldüğünü ve cinayet aleti bıçağın da olay yerinde bulunduğunu bildirdi. Olayla ilgili başka ayrıntı vermeyen polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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