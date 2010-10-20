-SOĞUK HAVA VERİMİ ARTTIRACAK ERZURUM (A.A) - 20.10.2010 - Erzurum'da, Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği (DATÜBB) tarafından deneme ekimi yapılacak olan ithal arpa ve buğdayın havanın ne kadar soğuk olursa, o kadar çok veriminin artma özelliğinde olduğu bildirildi. DATÜBB Başkanı Nazmi Ilıcalı, Rus kökenli olan ''conrad'' isimli arpa ile ''krasıniaogesca'' ve ''syrenaodeska'' isimli buğdayların deneme ekiminin, noter huzurunda Erzurum'daki merkeze bağlı Kahramanlar köyünde gerçekleştirileceğini söyledi. Söz konusu buğdaylar ve arpanın en önemli özelliğinin soğuk şartlarda üretiminin veriminin artması olduğunu ifade eden Ilıcalı, şunları kaydetti: ''Bugün Türkiye'de buğday üretimini incelerseniz, bir dönümde verimin 200 kilogram olduğunu görüyorsunuz. Bu Doğu Anadolu Bölgesi'nde 150 kilograma kadar düşmektedir. Mazotun 3 liraya ulaştığı bir dönemde elbette ki çiftçinin buğday veya arpa üretimi yapmasını bekleyemezsiniz. Biz buna karşı bölgesel kalkınma amacıyla arayışlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Baktık ki dünyada büyük gelişmeler var. Bu doğrultuda Rus menşeli 'conrad' isimli arpa ile 'krasıniaogesca' ve ''syrenaodeska'' buğdaylarının deneme ekimini bu hafta içinde noter huzurunda yapacağız. Eğer gerçekten beklenen verim olursa, doğu tarımı için devrim niteliğinde olan bir üretim sürecini başlatmış olacağız.'' Ilıcalı, söz konusu buğdaylar ve arpadan, 1 dekarlık arazide 1 tonluk üretim gerçekleşebildiği bilgisinin kendilerine verildiğini belirterek, bölgedeki ekilebilir tarım arazileri düşünüldüğünde söz konusu rakamın ekonomik anlamda büyük bir getirisinin olabileceğini söyledi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın ''conrad'' isimli arpa ile ''krasıniaogesca'' ve ''syrenaodeska'' isimli buğdayların üretim iznini Doruk Gıda'ya verdiğini anımsatan Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Doruk Gıda bölgemizde bu arpa ve buğdayların ekiminin yapılması talebimizi deneme ekimi yapılması kaydıyla olumlu karşıladı. Temennimiz bahsedildiği gibi verimin fazla olmasıdır. Bu bölgemiz tarımı için resmen yeni bir dönemin başlaması anlamına geliyor.'' Ilıcalı, buğdaylar ve arpanın kendileri açısından en cazip özelliğinin ise soğuk hava şartlarında veriminin artma özelliği olduğunu bildirdi. ''Bu arpa ve buğdaylar soğuk şoku yedikçe verimi daha çok artıyormuş'' diyen Ilıcalı, şöyle devam etti: ''Yani hava ne kadar çok soğuk olursa verim de o kadar artıyor. Bu özellik bizim bölgeyle tamamen örtüşüyor. Firma yetkilileri iddialarından eminler. Biz de deneme ekiminden çıkacak sonucu merakla bekliyoruz. Sonucun olumlu olması, Doğu Anadolu'nun yüzünün gülmesi anlamına geliyor.''