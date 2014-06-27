Soğukçeşme Sokağı kiralandı

İstanbul'da tarihi yerlerin başında yer alan, Topkapı Sarayının kapılarından birinin de olduğu Ayasofya ve Topkapı Sarayına komşu olan Soğukçeşme Sokağı kiralanıyor.

Soğukçeşme Sokağı yaklaşık 80 milyon Euro’luk (232 milyon TL) yatırımla artık zengin turislere kiralanacak.

Hürriyet'te yer alan haberde 1800 tarihli mermer bir Türk çeşmesinden ismini alan Soğukçeşme Sokağı, 12 konak, 1 sarnıç ve tarihi dehlizleriyle 10 yıllığına Keskin Group’a kiralandı. Ayasofya ve Topkapı Sarayı arasında yer alan sokakta bugüne kadar dünyanın birçok kral ve kraliçesi ağırlanırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı’nın doğduğu ev de burada yer alıyor. Türkiye’nin ve İstanbul'un en önemli turizm merkezlerinden Sultanahmet’in göbeğinde yer alan sokak, kral ve kraliçelerden sonra artık İstanbul’u ziyaret eden zengin turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından işletilen ve Ayasofya Konakları olarak da bilinen tarihi konaklar, yaklaşık 2 hafta önce düzenlenen ihale sonrası Keskin Group’a kiralanırken, yapılacak restorasyon sonrası dünyaca ünlü otel markaları ile işletilmeye başlanacak. İşletilecek konaklar arasında Soğukçeşme Sokağı dışında yer alan tarihi Yeşil Ev’de bulunuyor.

Restorasyon için heyet



Tarihi sokağı 50 milyon lira karşılığında 10 yıllığına kiralayan Keskin Group’un, kira bedeli dahil toplam 80 milyon Euro yatırım yapacağını ifade eden Keskin Group Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ercan Keskin, “İhale ile tarihi konakları işletme hakkına sahip olduk. Bir heyet kurup danışma kurulu oluşturacağız. Onlarla restorasyonu yapacağız. Toplam 100 odanın yer aldığı konaklarda birçok tarihi eser bulunuyor. Aslına uygun olarak restore ettikten sonra konakları iç turizme de açmayı amaçlıyoruz. İstanbul’u gezmeye gelen zengin turist artık burada konaklayacak. Dünyanın en ünlü ve en büyük otel gruplarını Soğukçeşme Sokağı’nda geride bırakacağız. Turing ile yapılan anlaşmada yer alan madde gereği aramızda eğer bir sıkıntı yaşanmazsa 10 yıl olan kiralama zamanına bir 10 yıl daha eklenecek ” dedi.

Nilüfer sultan da geldi





Konaklarda çok özel Türkiye’de üretilmiş el yapımı ürünlerin de turistlerin beğenisine sunulacağını belirten Keskin, “Bu konakların işletmesi Turing’e aitti. Ancak daha profesyonel bir işletme için özel sektöre devredildi. Yaklaşık 10 milyon liralık bir teminat mektubu da sunduk. Bizim için çok ciddi bir yatırım. İstanbul’un en dolu oteli olma hedefimizi var. Bu konuda Osmanlı Prensesi Nilüfer Sultan bize yardımcı olacak. Kendisini İstanbul’a davet ettik. Bu ihale ile beraber işletmeye başladığımız Tarihi Yeşil Ev’de konaklıyor” dedi.





Oda fiyatları 700 Euro





SOKAĞIN tarihi ve bulunduğu konum itibariyle şehir içinde bir resort ortamı oluştuğunu anlatan Ercan Keskin, “Burayı aldığımız günden itibaren ortak olmak için çok talep aldık. Ancak kabul etmedik. Dünyaca ünlü bir yer ve marka olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarihi doku tamamıyla korunacak ve bölge turizme o şekilde açılacak. Şu anda bölgede ortalam oda fiyatları 700 Euro seviyelerinde ancak biz daha fiyatlama yapmadık” dedi.

1 milyar dolarlık turizm yatırımı





1996 yılında kurulan şirketin gayrimenkul, turizm ve enerji alanlarında faaliyet gösterdiğini söyleyen Ercan Keskin, “Turizm alanında 14 noktada yer alıyoruz. Bunlardan 5’i 5 yıldızlı otel. Kurulduğunuz günden bu yana turizm alanına 1 milyar dolar değerinde yatırım yaptık. Tarihi yarımadaya ise çok önem veriyoruz. Gelişmesi için elimizden geleni yapacağız Grup olarak da 7 bin kişiye istihdam sağlıyoruz” diye konuştu.