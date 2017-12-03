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Soğuk ve yağışlı sistem sıcaklıkları düşürecek

ANTALYA, (DHA)- YARINDAN itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin hava sıcaklıklarını düşüreceği, iç kesimlerde kar yağışı beklendiği kaydedildi

03 Aralık 2017 16:43

ANTALYA, (DHA)- YARINDAN itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin hava sıcaklıklarını düşüreceği, iç kesimlerde kar yağışı beklendiği kaydedildi.
Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, halen mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların görüldüğü Türkiye\'de yarından itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisinde kalacağı kaydedildi. Soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte Batı Akdeniz Bölgesi\'ndeki Isparta ve Burdur illeri ile Antalya\'nın iç kesimlerinde kar yağışının beklendiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:
\"Yarın bölgemizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Salı günü bölgemiz geneli yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. Çarşamba günü bölgemiz genelinin çok bulutlu, Isparta ve Burdur illeri ile Antalya\'nın iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü bölgemiz genelinin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Cuma günü soğuk ve yağışlı sistemin yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.\"

　

　

　

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