Soğuk Savaş'tan beri bir ilk

İstanbul Boğazı'nı bugün öğle saatlerinde geçen Kraliyet Donanma gemisi, Soğuk Savaş'tan bu yana Karadeniz'e açılan ilk İngiliz destroyeri oldu.

İngiliz savaş gemisi HMS Daring, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Kraliyet Donanması'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak İngiltere Başbakanı Theresa May'in Karadeniz'e savaş gemisi göndereceği ocak ayı sonunda İngiliz basınında yer almıştı.

Söz konusu adım, Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor. İngiliz basını, olağanüstü gelişmeyi 'HMS Putin'i avlayacak' başlıklarıyla sunmuştu.

Basına yansıyan haberlerde, uçaksavar roketleri taşıyan savaş gemisinin Ukrayna'ya gideceği belirtilmişti.

Binlerce ABD, İngiliz, Alman ve diğer ülkelerden gelen NATO askerleri, halihazırda Rusya sınırlarındaki tatbikatlara katılıyor.



