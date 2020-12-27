Soğuk Savaş döneminin çifte ajanlarından George Blake, 98 yaşında hayatını kaybetti

Eski İngiliz ajanı ve Sovyetler Birliği çifte casus George Blake 98 yaşında hayatını kaybetti. Blake, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne ifşa ettiği ajan isimlerinin ardından dönemin en çok duyulan çifte casuslarından biri olmuştu.
The Guardian'ın aktardığı habere göre, RIA haber ajansı, çifte casus George Blake'in Rusya'da hayatını kaybettiğini duyurdu. Rusya Dış İstihbarat Servisi, Blake'in ölüm haberini "Kötü haberler aldık. Efsane George Blake hayatını kaybetti" ifadeleriyle paylaştı.
Blake, Sovyetler Birliği'nde gizlice operasyon sürdüren son İngiliz ajanlarındandı. Blake, 1950'lerde Doğu Avrupa'd yüzlerce Batılı ajanın kimliğini ifşa etmişti. Blake, döneminin en kötü şöhretli çifte casuslarından biri olmuştu.
Blake'in operasyonu 1961'de ortaya çıkmış; Londra'da 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Blake, 1966 yılında hapisten kaçmış ve Britanya dışında çıkarılmıştı. Blake hayatının geri kalanını Sovyetler Birliği, şimdi Rusya'da geçirmişti.
Blake, 1944 yılında İngiliz İstihbarat Servisi MI6 için çalışmaya başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Cambridge Üniversitesi'nde okuyan Blake, 1948 yılında Kuzey Kore, Çin ve Sovyetler Birliği hakkında bilgi toplamak için Seoul'e gönderilmişti. Blake, Kuzey Kore'de yakalanmış ve orada hapiste geçirdiği süre içinde komünist ideolojiye yaklaşmıştı. 1953'te serbest bırakılan Blake Britanya'ya dönmüş daha sonra MI6 tarafından Berlin'e gönderilmişti. Burada Sovyet ajanları hakkında bilgi toplayan Blake aynı zamanda Britanya ve ABD operasyonları hakkında Moskova'ya bilgi aktarmıştı.
Blake, 2007 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından madalya aldı.