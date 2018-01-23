Soğuk kış gününde sıcak dostluk

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'daki Günbatımı Plajı\'nda sokak köpekleriyle kum üzerinde sarmaş- dolaş vakit geçiren Funda Gürdal (52), \"Onların sıcaklığı kışın tüm soğukluğunu unutturuyor\" dedi.

Turgutreis Mahallesi Günbatımı Plajı\'nda bir hayvanseverin sokak köpekleriyle sıcak görüntüsü, soğuk kış günlerinde iç ısıttı. THY\'den emekli memur Funda Gürdal\'ı, kumun üzerine yatarak yanına aldığı 3 sokak köpeğiyle sarmaş dolaş görenler, can doslarına verdiği değer için takdir etti. Yoldan geçenlerin \"Soğuk havada, sıcak dostluk\" dediği görüntüler, DHA objektiflerine takıldı. Emekli olup 3 yıl önce Bodrum\'a yerleştiğini anlatan Gürdal, şöyle dedi:

\"Bir süre sonra sokak köpeklerinin ne kadar çok olduğunu şaşkınlıkla fark ettim. Özellikle yazlıkçıların besleyip, kış aylarında memleketlerine döndükten sonra kaderlerine terk edilen köpekler, zor yaşam koşulları içinde kalıyor. Ben de onlara yardım etmeye başladım. Mama veriyorum, Hayvan Hakları Derneği üyelerinin etkinliklerine katılıyorum. Hasta olanları barınağa götürüyorum. Sokakta şu anda 20 kadar köpeğe bakıyorum. Bugün de hava soğuk ve rüzgarlı ama plaja gelip köpeklerle birlikte yatmam beni müthiş dinlendiriyor. Onların sıcaklığı kışın tüm soğukluğunu unutturuyor.\"



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