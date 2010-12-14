-SOĞUK HAVA SEBZE VE MEYVE FİYATLARINI ARTIRDI ANTALYA (A.A) - 14.12.2010 - Avrupa'dan sonra Türkiye'de de etkili olan soğuk hava Antalya'da da kendini gösterdi. Soğuk hava, Antalya'da sebze ve meyve fiyatlarının artmasına yol açtı, artan fiyatlar, üreticilerin yüzünü güldürdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Şube Müdürü Rıza Uysal, yaptığı açıklamada, Avrupa'daki soğuk hava ve kar yağışının Türkiye'nin de bir çok bölgesini etkisi altına aldığını hatırlattı. Soğuk havanın Antalya'da da etkili olduğuna işaret eden Uysal, seralardan ürünün toplanamaması ve ihracatın durgunlaşmasının ürünlerin fiyatında artışa neden olduğunu söyledi. Karadeniz'de fırtına nedeniyle Rusya'ya gemi hareketinin yavaşladığına işaret eden Uysal ihracatın bu nedenle durgunlaştığını kaydetti. Uysal, Antalya Toptancı Hali'nde birinci kalite domatesin fiyatının 2 TL'ye kadar çıktığını belirterek, domates dışında diğer sebze fiyatlarında da en az 10 kuruş artış yaşandığını bildirdi. Uysal, artan fiyatların üreticiyi memnun ettiğini ve yüzlerini güldüğünü kaydetti. Antalya Toptancı Hali'nde, geçen haftaya göre dolmalık biberin fiyatı 60 kuruş, kaliforniya biberin 40 kuruş, kapya biberin 60 kuruş, muhacir biberin 70 kuruş, sivri biberin 70 kuruş, domatesin 20 kuruş, taze fasulyenin 90 kuruş, patlıcanın 40-50 kuruş, pırasa ve salatalığın fiyatı 40'ar kuruş arttı. İthal tropikal meyve fiyatları da soğuk havadan nasibini aldı. Ananasın tanesi 100 kuruş, avokadonun tanesi 20 kuruş, hindistan cevizinin tanesi 10 kuruş, papayanın tanesi 100 kuruş yükseldi. Antalya Toptancı Hali'nde en yüksek ve en düşük meyve sebze fiyatları şöyle oluştu: Ürün En Yüksek En Düşük Biber (Dolmalık) 1,80 0,60 Biber (Kaliforniya) 4,20 2,00 Biber (Kapya) 3,30 1,50 Biber (Muhacir) 1,70 0,60 Biber (Sivri) 1,80 0,60 Brokoli 1,80 0,60 Domates (Cam) 1,80 0,60 Domates (Çeri) 4,30 2,00 Taze Fasulye 3,00 1,50 Ispanak 1,40 0,50 Kabak 1,40 0,50 Karnabahar 1,40 0,50 Marul (Aysberg Adet) 1,80 0,60 Marul (Düz Adet) 1,00 0,30 Marul (Kıvırcık Adet) 0,80 0,30 Patlıcan 1,30 0,40 Patlıcan (Topak) 1,20 0,40 Pırasa 1,30 0,40 Salatalık (Badem) 1,30 0,40 Sarımsak (Kuru Kg) 9,00 5,00 Armut (Deveci) 3,50 1,50 Avokado (Adet) 1,00 0,30 Elma (Starking) 1,80 0,60 Ayva (Limon) 1,80 0,60 Greyfurt 1,10 0,40 Limon (Kg) 1,20 0,40 Mandarin (Klamantin Paket) 1,40 0,50 Muz (Yerli) 2,40 0,90 Portakal (Washington Paket) 1,30 0,40 Tropikal Meyveler: Ananas (Adet) 5,00 2,50 Hindistan Cevizi (Adet) 1,80 0,60 Mango (Adet) 4,00 2,00 Papaya (Adet) 6,00 3,00 Pepino (Adet) 1,70 0,60 Sarımsak (İthal) 10,00 5,00 Zencefil (Kg) 9,00 5.00