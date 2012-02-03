-Soğuk hava salatalığı zam şampiyonu yaptı ANTALYA (A.A) - 03.02.2012 - Soğuk havadan etkilenen salatalıkta rekolte azaldı, fiyatlar arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında fiyatı yüzde 34,58 artan salatalık zam şampiyonu oldu. Antalya Büyükşehir Toptancı Hal Müdürü Rıza Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla göre salatalık üretiminde yüzde 25 oranında düşüş olduğunu ve fiyatın da yüzde 50 oranında arttığını söyledi. Halde salatalığın fiyatının 1 lira ile 2,5 lira arasında olduğunu belirten Uysal, pazarda ise 3 ile 4 liraya yükseldiğini vurguladı. Türkiye'de salatalığın yoğun olarak Antalya ve Alanya'da üretildiğini, geçen yıl bu bölgede 500 bin ton salatalık üretimi yapıldığını ifade eden Uysal, Antalya'da yaşanan sıkıntının tüm Türkiye'yi etkilediğini kaydetti. Salatalığın rekoltedeki azalma nedeniyle zam şampiyonu olduğunu ifade eden Uysal, ''Ekili alanların azalması ve özellikle geçen yıla göre havanın daha soğuk olması ürün sayısını azalttı. Ürün yüzde 25 azaldı, fiyatı ise yüzde 50 arttı'' diye konuştu. Salatalığı ise Antalya bölgesinde yoğunlukla yetişen biber ve domatesin takip ettiğini kaydeden Uysal, bu ürünlerde hem rekolte düşüklüğü hem de fiyat artışının yaşandığını bildirdi. -Seralar soğuktan etkilendi- Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2 dekar alanda salatalık yetiştiren Mustafa Altan da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla göre havanın daha soğuk geçtiğini ve bu durumun ürünlerde olumsuz etki yarattığını söyledi. Daha önce 3-4 günde hasat yaptıklarını, ancak soğuklardan dolayı hasat süresini daha da uzattıklarını anlatan Altan, ''Geçen yıla göre ürün sayısında azalma var. Bu da fiyatı etkiliyor'' dedi. Altan, ürünlerin soğuktan korunması için seralarda düzenleme çalışmaları yaptıklarını kaydetti.