Soğuk hava deposunda kaçış



Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre kamyonun Türk sürücüsü gözaltına alındı. Açıklamaya göre grup, Bulgaristan üzerinden Romanya'ya ulaşmaya çalışıyordu. Aralarında 58 çocuğun bulunduğu sığınmacılar, kamyonun içinde maden sularının bulunduğu paletlerin arkasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre üzerlerinde herhangi bir resmi belge bulunmayan sığınmacılar, Suriye'den geldiklerini söyledi. Sığınmacıların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.

Schengen üyesi olmayan Bulgaristan, yasadışı yollardan giriş yapan sığınmacıları kayıt altına alarak onların diğer Avrupa ülkelerine geçişine izin vermiyor. Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkesi olan Bulgaristan'daki sığınmacı kamplarında resmi rakamlara göre 20 binden fazla insan yaşıyor.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı cuma gününden beri ülke çapında yapılan operasyonlarda da ülkeye kaçak giriş yapan 495 yabancı uyruklunun gözaltına alındığını duyurdu.