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Dünya
Deutsche Welle

Soğuk hava deposunda kaçış

Soğuk hava depolu bir kamyonun içerisinde Türkiye’den Bulgaristan’a geçmeye çalışan 129 sığınmacı Bulgar polisi tarafından yakalandı.

31 Ekim 2015 20:51


Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre kamyonun Türk sürücüsü gözaltına alındı. Açıklamaya göre grup, Bulgaristan üzerinden Romanya'ya ulaşmaya çalışıyordu. Aralarında 58 çocuğun bulunduğu sığınmacılar, kamyonun içinde maden sularının bulunduğu paletlerin arkasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre üzerlerinde herhangi bir resmi belge bulunmayan sığınmacılar, Suriye'den geldiklerini söyledi. Sığınmacıların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.

Schengen üyesi olmayan Bulgaristan, yasadışı yollardan giriş yapan sığınmacıları kayıt altına alarak onların diğer Avrupa ülkelerine geçişine izin vermiyor. Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkesi olan Bulgaristan'daki sığınmacı kamplarında resmi rakamlara göre 20 binden fazla insan yaşıyor.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı cuma gününden beri ülke çapında yapılan operasyonlarda da ülkeye kaçak giriş yapan 495 yabancı uyruklunun gözaltına alındığını duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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