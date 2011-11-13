-Soğuk hava deposuna girdi ANKARA (A.A) - 13.11.2011 - İngiliz kaşif David Hempleman-Adams'ın kızı Amelia, babasıyla yapacağı Güney Kutup gezisine hazırlanmak amacıyla bir süpermarketin soğuk hava deposunda yaşıyor. Güney Kutbu'nda kayak yapacak en genç insan olmayı uman 16 yaşındaki Amelia Hempleman-Adams, zorlu koşullara alışabilmek için bir süredir Wiltshire'daki bir süpermarketin soğuk hava deposuna kurduğu çadırında sıfırın altında 27 dereceye göğüs geriyor. Genç kaşif, 18 Kasım'da Güney Kutbu'na gitmek üzere İngiltere'den yola çıkacak babasına eşlik edecek.