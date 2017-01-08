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Dünya
Deutsche Welle

Soğuk hava Avrupa'yı vurdu

Almanya'da buzlanma nedeniyle itfaiye görevlileri ve hastane personeli zorlu bir hafta sonu geçirirken, Avrupa'nın pek çok kentinde cumartesi günü yılın en soğuk günü olarak kayıtlara geçti.

08 Ocak 2017 19:04

Almanya'da fırtına ve soğuk hava dalgasının ardından son kış sınavını da buzlanmayla verdi. Cumartesi günü birçok kentte cadde ve kaldırımlar dev bir buz pistine dönüştü. Uzmanlar sıcaklıklarının düşmesinde "Alex" alçak basıncının etkili olduğunu belirtiyor.

Buzlanmadan en yoğun şekilde etkilenen eyaletler Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya oldu. Hamburg yakınlarında buzda otomobilinin kontrolünü kaybeden bir sürücü bir ağaca çarparak hayatını kaybetti. Hastaneler buzda kayıp düşen yayalarla doldu. Hamburg İtfaiyesi 390'dan fazla çağrı aldıklarını bildirdi.

Hannover'de otobüs seferleri iptal edildi, tramvay sadece belli hatlarda hizmet verebildi. Hannover İtfaiyesi'nin verdiği bilgilere göre sadece birkaç saat içinde kötü hava koşulları nedeniyle itfaiyeye 250 çağrı yapıldı, acil çağrı merkezine yaklaşık 550 arama geldi ve yaklaşık 250 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların çoğunun kırık ve ezikler nedeniyle tedavi edildiği kaydedildi.

Kuzey Ren Vestfalya'da Iserlohn yakınlarında meydana gelen bir trafik kazasında en az 6 kişi yaralandı. A30 otoyolunda meydana gelen bir zincirleme kazada ise 3 TIR ve 14 araç birbirine girdi. Kazada şans eseri sadece 4 kişi hafif yaralandı.

Avrupa hala alarmda

Almanya'da pazar günü birçok bölgede buzlanmanın etkisini kaybetmesiyle hayat normale dönmeye başladı. Ancak Avrupa genelinde kış pek çok kenti esir almış durumda.

Polonya ve Çek Cumhuriyetinde aşırı soğuk nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'da hava sıcaklığı bazı bölgelerde -17'ye kadar düştü. Girit'te 40 yıldır ilk kez kar yağdı.

Fransa'da Lyon yakınlarında bir otobüs kötü hava koşulları nedeniyle kaza yaptı. En az 4 kişi öldü, yaklaşık 20 kişi de yaralandı.

İstanbul kara teslim oldu

İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı tüm kenti etkisi altına aldı. Kar yağışının gelecek haftaya kadar devam etmesi bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Hava Limanında yüzlerce uçuş iptal edildi. Birçok araç yolda kaldı, pek çok trafik kazası yaşandı. Kentte okullar 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Moskova'da hava sıcaklığı -28 olarak ölçüldü. Burada da birçok uçuş iptal edildi.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa,BW/SSB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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