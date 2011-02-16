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SOĞUK ALGINLIĞINDAN ÖLÜME SORUŞTURMA UŞAK (A.A)

16 Şubat 2011 18:56

-SOĞUK ALGINLIĞINDAN ÖLÜME SORUŞTURMA UŞAK (A.A) - 16.02.2011 - Uşak'ta soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Kezban Atlı'nın ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı. Karaağaç Mahallesi Kerte Sokak 11 numarada ailesiyle oturan Kezban Atlı, dün gece soğuk algınlığı şikayetiyle Uşak Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Hastanede tedavi altına alınan Atlı, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken Kezban Atlı'nın cesedi otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

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