Soğanların arasından eroin çıktı

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Yol kontrollerini sürdüren jandarma ekipleri, H.A yönetiminde plakası açıklanmayan bir kamyonu, Van'ın Erciş ilçesi Yukarı Akçagedik köyü girişinde şüphe üzerine durdurdu. Sürücü H.A, kamyonun soğan yüklü olduğunu ve Samsun'a götürmek üzere yola çıktığını belirtmesi üzerine jandarma, ''Van'da kuru soğanın yetiştirilip satışının olmadığını'' belirtmesi üzerine kamyonun aramak istedi.