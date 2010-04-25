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Soğanların arasından eroin çıktı

Van Sebze Hali'ne gelen soğanın Samsun'a götürülmesinden şüphelenen jandarma, yaptığı aramada 150 kilogram saf eroin buldu.

25 Nisan 2010 03:00

T24 - Van Sebze Hali'ne batı illerinden gelen kuru soğanın Samsun'a götürülmesinden şüphelenen jandarma, kamyonda yaptığı aramada 150 kilogram saf eroin buldu.


Yol kontrollerini sürdüren jandarma ekipleri, H.A yönetiminde plakası açıklanmayan bir kamyonu, Van'ın Erciş ilçesi Yukarı Akçagedik köyü girişinde şüphe üzerine durdurdu. Sürücü H.A, kamyonun soğan yüklü olduğunu ve Samsun'a götürmek üzere yola çıktığını belirtmesi üzerine jandarma, ''Van'da kuru soğanın yetiştirilip satışının olmadığını'' belirtmesi üzerine kamyonun aramak istedi.

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